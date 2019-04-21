12-летний японский прыгун в воду выиграл национальное первенство

12-летний японец Рикуто Тамай занял первое место на чемпионате страны по прыжкам в воду, прошедшем в Токио. Спортсмен, рост которого составляет всего 143 сантиметра, набрал 474,25 балла.



По данным JASF, Тамай является не только самым молодым чемпионом Японии, но и самым юным победителем в любых крупных внутренних соревнованиях страны.



Прыгун слишком молод, чтобы в этом году участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея). По правилам Международной федерации плавания (FINA) можно заявлять спортсменов, которым в следующем году исполнится 15 лет.



Однако на домашней Олимпиаде в Токио 2020 года Тамай вполне может оказаться. Для этого ему нужно будет пройти отбор на Кубке мира в апреле следующего года.



«Я знаю, что это мой единственный шанс, поэтому я приложу все усилия и буду стремиться к Олимпиаде», — приводит слова спортсмена Kyodo News.