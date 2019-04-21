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Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе

Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём участии в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре.

«Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. И Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме», выложив фото с подарком от болельщиков и видео шоу.

Загитова исполнила олимпийскую произвольную программу и показательный номер сезона-2018/19. А поддержку с Масару показал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
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