Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём участии в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре.

«Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. И Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме», выложив фото с подарком от болельщиков и видео шоу.

Загитова исполнила олимпийскую произвольную программу и показательный номер сезона-2018/19. А поддержку с Масару показал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.