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«Художницы» Солдатова и Гузенкова забрали всё золото на этапе КМ в Ташкенте

«Художницы» Солдатова и Гузенкова забрали всё золото на этапе КМ в Ташкенте
Другие / Прочие виды спорта

В Ташкенте (Узбекистан) розыгрышем медалей в отдельных видах программы завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Александра Солдатова победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Анастасия Гузенкова первенствовала в упражнении с лентой, была второй с обручем и третьей с мячом.

Ранее Солдатова первенствовала в многоборье, Гузенкова была третьей.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент, Узбекистан
Обруч

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,250.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,500.
3. Влада Никольченко (Украина) – 19,900.

Мяч

1. Александра Солдатова (Россия) – 20,800.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 20,400.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,300.

Булавы

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,100.
2. Невьяна Владинова (Болгария) – 20,250.
3. Влада Никольченко (Украина) – 20,000.

Лента

1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,100.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 18,850.
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 18,150.
4. Александра Солдатова (Россия) – 18,000.

Российские «художницы» первенствовали в многоборье на этапе КМ в Ташкенте
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