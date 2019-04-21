«Художницы» Солдатова и Гузенкова забрали всё золото на этапе КМ в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) розыгрышем медалей в отдельных видах программы завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Александра Солдатова победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Анастасия Гузенкова первенствовала в упражнении с лентой, была второй с обручем и третьей с мячом.

Ранее Солдатова первенствовала в многоборье, Гузенкова была третьей.



Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент, Узбекистан

Обруч

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,250.

2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,500.

3. Влада Никольченко (Украина) – 19,900.

Мяч

1. Александра Солдатова (Россия) – 20,800.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 20,400.

3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,300.

Булавы

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,100.

2. Невьяна Владинова (Болгария) – 20,250.

3. Влада Никольченко (Украина) – 20,000.

Лента

1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,100.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 18,850.

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 18,150.

4. Александра Солдатова (Россия) – 18,000.