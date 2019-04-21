«Художницы» Солдатова и Гузенкова забрали всё золото на этапе КМ в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) розыгрышем медалей в отдельных видах программы завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Александра Солдатова победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Анастасия Гузенкова первенствовала в упражнении с лентой, была второй с обручем и третьей с мячом.
Ранее Солдатова первенствовала в многоборье, Гузенкова была третьей.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент, Узбекистан
Обруч
1. Александра Солдатова (Россия) – 21,250.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,500.
3. Влада Никольченко (Украина) – 19,900.
Мяч
1. Александра Солдатова (Россия) – 20,800.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 20,400.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,300.
Булавы
1. Александра Солдатова (Россия) – 21,100.
2. Невьяна Владинова (Болгария) – 20,250.
3. Влада Никольченко (Украина) – 20,000.
Лента
1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,100.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 18,850.
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 18,150.
4. Александра Солдатова (Россия) – 18,000.