Тольяттинская «Лада» вышла в полуфинал гандбольной Суперлиги

Завершились два четвертьфинальных матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Тольяттинская «Лада» разгромила ижевский «Университет» со счётом 46:27 и, выиграв серию до двух побед со счётом 2-0, вышла в полуфинал.

«Кубань» нанесла поражение «Динамо-Синара» — 31:22. В составе «Кубани» 11 раз отличилась Диана Голуб.

Первая встреча соперников завершилась победой волгоградской команды (28:27), поэтому счёт в серии сравнялся – 1-1. Третий, решающий матч пройдёт 22 апреля.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Второй матч

«Лада» (Тольятти) – «Университет» (Ижевск) – 46:27 (26:14).

Счёт в серии – 2-0.

«Кубань» (Краснодар) – «Динамо-Синара» (Волгоград) — 31:22 (20:12).

Счёт в серии – 1-1.