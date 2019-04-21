Гандболистки «Астраханочки» сравняли счёт в четвертьфинале ЧР со «Звездой»

«Астраханочка» сравняла счёт в четвертьфинальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со «Звездой». Во втором матче серии до двух побед астраханские гандболистки на своей площадке обыграли «Звезду» со счётом 34:30. В составе «Астраханочки» 7 раз отличилась Анна Кочетова, 6 мячей забила Ирина Антонова, по 5 – Дарья Самохина и Екатерина Зеленкова. В составе «Звезды» самой результативной была Виктория Климанцева, на счету которой 8 мячей.

Первая встреча соперников завершилась победой «Звезды» (32:26), поэтому счёт в серии сравнялся – 1-1. Третий, решающий матч пройдёт 22 апреля.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Второй матч

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Московская область) – 34:30 (18:14).

Счёт в серии – 1-1.