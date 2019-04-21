Сборная Россия по сумо выиграла чемпионат Европы в Таллине, завоевав 22 медали

Сборная России по сумо одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы, завоевав 22 медали. Турнир прошёл 21 апреля в Таллине, в нём приняли участие около 150 спортсменов из 14 стран.



На соревнованиях в эстонской столице разыграли 18 комплектов наград: 16 в индивидуальном зачёте и два в командном. Цвета российского триколора защищали 30 сумоистов.

В преддверии чемпионата Европы среди взрослых прошло два юниорских первенства для спортсменов не старше 21 года (U21) и не старше 23 лет (U23). Юниоры завоевали 46 наград, из которых 16 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых, первенствовав в итоговом медальном зачёте.



По результатам континентального первенства определялся состав команды, которая отправится на чемпионат мира в Гонолупе (Гавайские острова, США) в октябре 2019 года.



Сумо. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Женщины. До 60 кг



1. Виолетта Цыпленкова (Россия)

2. Дарья Такманцева (Эстония)

3. Анна Хавришчук (Украина)



До 65 кг



1. Алина Дуженко (Украина)

2. Алёна Петрова (Россия)

3. Клавдия Пьепржак (Польша)



До 73 кг



1. Нина Страхова (Россия)

2. Яна Давыдова (Россия)

3. Светлана Колесник (Украина)



До 80 кг



1. Мария Максименко (Украина)

2. Анна Александрова (Россия)

3. Светлана Петрова (Россия)



До 95 кг



1. Анастасия Шашина (Россия)

2. Виктория Рогова (Украина)

3. Сара Кроль (Польша)



Свыше 95 кг



1. Анна Полякова (Россия)

2. Мария Дрбоян (Украина)

3. Иванна Березовска (Польша)



Абсолютная весовая категория



1. Ольга Давыдко (Россия)

2. Иванна Березовска (Украина)

3. Мария Дрбоян (Украина)

3. Татьяна Борисова (Россия)



Мужчины. До 70 кг



1. Павел Пьепржак (Польша)

2. Александр Рябишин (Украина)

3. Шальбачи Кужугет (Россия)

3. Иван Пановски (Болгария)



До 77 кг



1. Максим Цыбульняк (Украина)

2. Максимилиан Гернет (Германия)

3. Матеуш Наворол (Польша)

3.Михов Пресян (Болгария)



До 85 кг



1. Аслан Бзыков (Россия)

2. Пенко Дочев (Болгария)

3. Святослав Семикрас (Украина)

3.Свора Патрик (Польша)



До 92 кг



1. Батраз Цховрезов (Россия)

2. Руслан Русанов (Украина)

3. Раидо Лиитмае (Эстония)

3. Максим Луганский (Россия)



До 100 кг

1. Баазан Баткар (Россия)

2. Мунгуш Мерген (Россия)

3. Иван Благоев (Болгария)

3. Томас Мольнар (Венгрия)



До 115 кг



1. Константин Абдулла-Заде (Россия)

2. Заур Караев (Россия)

3. Арон Розум (Польша)



Свыше 115 кг



1. Руслан Багаев (Россия)

2. Александр Верещук (Украина)

3. Лаша Джеладзе (Грузия)

3. Матеуш Линка (Польша)



Абсолютная весовая категория



1. Эдуард Кудзоев (Россия)

2. Руслан Багаев (Россия)



Командный зачёт



1. Россия

2. Украина

3. Германия.