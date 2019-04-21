Сборная России по пляжному футболу выиграла InterCup, одолев в финале «Кристалл»

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по пляжному футболу InterCup. В финале сборная России победила «Кристалл» из Санкт-Петербурга со счётом 7:6. Автором победного мяча стал Николай Крышанов, дубль в составе сборной России оформил Владимир Раскин. В составе «Кристалла» дважды отличился Дмитрий Шишин.

Саратовская «Дельта» в матче за третье место в овертайме уступила сборной Италии со счётом 3:5.

Лучшим игроком финального матча был признан Шишин («Кристалл»). Он же получил награду MVP турнира. Звания лучшего вратаря удостоился итальянец Симоне дель Местре, а лучшим бомбардиром стал его соотечественник Габриэле Гори, забивший в пяти встречах 11 голов.

Пляжный футбол. InterCup. Санкт-Петербург

Финал

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – Россия – 6:7 (2:3, 1:1, 3:3).

Матч за третье место

Италия — «Дельта» (Саратов) – 5:3 д. в. (0:2, 1:0, 2:1, 2:0).