Кашлинская продолжает погоню за Гапоненко на ЧЕ по шахматам

В Анталье (Турция) состоялся 10-й тур чемпионата Европы по шахматам. Лидер соревнований украинка Инна Гапоненко сыграла вничью с француженкой Мари Себаг, а россиянка Алина Кашлинская взяла верх над соотечественницей Анастасией Боднарук.

В итоге перед заключительным туром лидерство сохранила Гапоненко, в активе которой 8 очков. На пол-очка отстают Кашлинская и Себаг. 10 шахматисток, среди которых нет ни одной россиянки, набрали по 7 очков.



В решающем 11-м туре Гапоненко чёрными фигурами сыграет с Антоанетой Стефановой, Кашлинская также чёрными – со шведкой Пией Крамлинг, Себаг белыми – с грузинкой Наной Дзагнидзе.

Заключительный тур начнётся в 11:00 мск. 14 лучших участниц получат путёвки на женский Кубок мира.