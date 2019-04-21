Карлсен упрочил лидерство на renke Chess Classic, Свидлер одержал первую победу

21 апреля в Карлсруэ (Германия) состоялся второй тур супертурнира Grenke Chess Classic. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен упрочил лидерство, переиграв испанца Франсиско Вальехо.

Первые победы одержали россиянин Пётр Свидлер, взявший верх над Аркадием Найдичем из Азербайджана, и индиец Вишванатан Ананд, который был сильнее 14-летнего немца Винсента Каймера. Вничью сыграли американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв, а также немец Георг Майер и Левон Аронян из Армении.

Положение после 2-го тура



1. Магнус Карлсен – 2.

2-3. Петр Свидлер, Вишванатан Ананд — по 1,5.

4-7. Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Георг Майер — по 1.

8-9. Аркадий Найдич, Франсиско Вальехо — по 0,5.

10. Винсент Каймер — 0.