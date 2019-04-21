Ван дер Пул выиграл классическую велогонку «Амстел Голд Рейс»

Голландец Матье Ван дер Пул, выступающий за команду «Corendon-Circus», одержал победу в ежегодной классической шоссейной велогонке «Амстел Голд Рейс» на 265,7 км. В створе он опередил австралийца Симона Кларка и датчанина Якоба Фуглсанга, лидировавших за 30 километров до финиша.



24-летний Ван дер Пул — двукратный чемпион мира по велокроссу и призёр чемпионата мира по маунтинбайку.



Велогонки. «Амстел Голд Рейс» (Нидерланды). Гонка 265,7 км

Результаты

1. М. Ван дер Пул (Нидерланды — Corendon-Circus) — 6:28:18

2. С. Кларк (Автсралия — EF Education Firs») — +0:00

3. Я. Фуглсанг (Дания — EF Education First) — +0:00

4. Ж Алафилипп (Франция — EF Education First) — +0:00

5. М. Шахманн (Германия — Bora-Hansgrohe) — +0:00.