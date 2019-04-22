РУСАДА не будет оповещать спортсменов о визитах допинг-офицеров

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что допинг-офицеры РУСАДА не будут предупреждать спортсменов о предстоящем визите.

«РУСАДА ранее уже получало письма от комиссии спортсменов ОКР с предложениями оповещать спортсменов о визитах инспекторов допинг-контроля за несколько минут до завершения отведённого на эту процедуру часового интервала. Но мы не будем менять свой регламент. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам, спортсмен сам обязан обеспечить свою доступность для тестирования.

Некоторое время назад мы обратились в ВАДА c запросом о потенциальной возможности телефонных оповещений спортсменов в последние пять минут часового интервала. Коллеги ответили, что международный стандарт допускает такую возможность, но оставляет это на усмотрение тестирующей организации. Российскому антидопинговому агентству, по мнению ВАДА, пока не нужно менять порядок допинг-тестирования, которым оно руководствуется в последние годы. Эти настоятельные рекомендации были обусловлены прошлыми серьёзными проблемами России в сфере борьбы с допингом", — цитирует Пахноцкую ТАСС.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.