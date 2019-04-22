Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин добыли третью победу на ЧМ среди смешанных пар

В Ставангере (Норвегия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин одержали третью победу в группе F. Отечественные кёрлингисты в восьми эндах разгромили Санту Блумбергу и Ритварса Гулбиса из Латвии со счётом 7:4 (2:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0).



Российская команда лидирует в турнирной таблице вместе с американцами и испанцами. В следующем матче 23 апреля Москалёва и Ерёмин сыграют со сборной Польши.



В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). Внутри группы проводится круговой турнир. По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.