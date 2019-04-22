Команда Black Sea выиграла 2-й этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги

В Туапсе завершился второй этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Участие в соревнованиях приняли 23 экипажа, которые за три гоночных дня провели 24 гонки.

Триумфатор регаты — сочинская Black Sea Андрея Малыгина. У них в активе 18 очков: четыре первых прихода, два вторых, четвёртый и шестой. Второе место у победителей первого этапа команды «Ахмат» Александра Божко. Третье место на этапе в Туапсе впервые в своей истории завоевала команда Navigator Trem Александры Петерсон.

Команда Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга под управлением Анны Басалкиной стала шестой и в общем зачёте поднялась на девятое место.

Интервью Анны Басалкиной доступно в аккаунте Яхт-клуба Санкт-Петербурга в YouTube.