Биатлонистка Васильева: мужчина спас меня – дал свою палочку

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась впечатлениями от Авачинского лыжного марафона, на котором она заняла второе место.



«Авачинский марафон 60 км. Это была очень тяжёлая гонка. Мне сломали палку на 30-м километре, я хотела сойти, но мужчина спас меня – дал свою палочку, не докатав свою тренировку. Палочка его была выше моей где-то на 5 см, и это очень ощущалось всю дистанцию.



Да, опыта в марафонах надо поднабраться. Бежав 50 км лидером, тащить 2 минуты второму и в один момент «щёлк»- и свет потух. Я не могла не то что бороться, я даже ехать не могла, в итоге финишировала второй. Но я рада, что добежала до финиша и завоевала второе место, это была самая тяжёлая гонка. Всем советую её пробежать», – написала Васильева в своём «инстаграме».

Победу в марафоне одержала Марина Черноусова. Васильева пропустила три допинга-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована.