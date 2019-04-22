Пловчиха, подвергшаяся травле после победы над Ефимовой, включена в заявку на ЧМ

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея). В заявку включены 38 спортсменов. Соревнования по плаванию состоятся 21-28 июля.

Мужчины

Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринёв, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Антон Чупков.

Женщины

Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опёнышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

В частности, в состав сборной вошла 14-летняя Евгения Чикунова, которая победила на дистанции 200 м брассом на чемпионате России в Москве, опередив Юлию Ефимову. После своего успеха Чикунова столкнулась с травлей в интернете.

14-летняя пловчиха, опередившая Ефимову на ЧР, подверглась травле в интернете