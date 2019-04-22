Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Победительница юниорского финала Гран-при, призёр чемпионата и первенства России фигуристка Алёна Косторная рассказала о новом показательном номере.

«Показательный номер мы начали готовить как раз после первенства России среди юниоров. Задумка пришла Этери Георгиевне на короткую, потому что тогда я пробовала новый макияж, получились очень чёрные глаза, и Этери Георгиевна сказала: «Не хватает красных линз – и ты вампир». Так и родилась идея.



Я катаю Беллу из кино «Сумерки». Первая часть – это перерождение её из человека в вампира, а вторая часть – мощная, яркая – это то, как она вжилась в роль, которая ей нравится.

С линзами всё было изначально известно. След от укуса? Это во время постановки предложила Этери Георгиевна. В начале программы я закрываю шею, потому что укусили. Я подумала, что выйти с обычным макияжем было бы странно, так как у вампиров очень яркая внешность, они красивые.



Программы мы ещё ставить не начали, но для произвольной уже есть и образ, и музыка практически собрана. По поводу короткой – пока не знаю, но, скорее всего, мы будем её менять», – сказала Косторная в интервью официальному сайту ФФККР.

Показательный номер Алёны Косторной доступен в аккаунте Первого канала в YouTube.

