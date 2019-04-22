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Олимпийский чемпион Стотт арестован в ходе экологических протестов в Лондоне

Олимпийский чемпион Стотт арестован в ходе экологических протестов в Лондоне
Другие / Прочие виды спорта

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по гребному слалому в каноэ-двойках британец Этьенн Стотт был задержан полицией Лондона в ходе акций протеста экологических активистов, сообщает The Sun.

Сообщается, что Стотт выкрикивал лозунги и активно выказывал своё недовольство вместе с другими протестующими. Вместе со своим единомышленником он выступил перед толпой на крыше автобусной остановки.

В ходе акций протеста, которые длятся уже более недели, уже было задержано более 1000 человек, 40 человек были обвинены в нарушении порядка. Участники требуют от властей решительных мер по борьбе с изменениями климата.

Помимо олимпийского золота Стотт также выигрывал чемпионат Европы в Аугсбурге-2012 и трижды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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