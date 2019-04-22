О. Васильев: Мишин смог вложить в Туктамышеву харизматичность

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев считает, что успехи Елизаветы Туктамышевой в значительной степени связаны с работой её тренера Алексея Мишина.

«Лиза может побеждать, я знал об этом. Она и в 2015 году могла, и сейчас может. Она когда хотела, тогда и побеждала. Туктамышева стоит особняком от остальных наших конкурентоспособных девочек. Я очень рад за Мишина, который смог вложить в Лизу Туктамышеву то, что мы видим – и очень хорошую технику, и отдельно технику прыжков, которая у Туктамышевой, возможно, самая лучшая в женском одиночном катании, и её харизматичность, индивидуальность. Всё это очень радует.

Прогноз на будущий сезон? Сейчас я возьму кристальный шар и погадаю. Проблемы были у всех и всегда, без них не бывает, у нас очень скользко и холодно, просто чьи-то проблемы видимы, а чьи-то не очень», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

Чемпионка мира и Европы 2015 года Туктамышева в сезоне-2018/19 стала бронзовым призёром Финала Гран-при, победив на одном из этапов серии, а на командном чемпионате мира, где сборная России заняла третье место, стала второй в короткой программе и выиграла произвольную.