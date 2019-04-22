Тарасова — о критике Медведевой: народу нечем заняться? Пошли к чёртовой матери!

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила пристальное внимание болельщиков к розовому латексному костюму Евгении Медведевой в показательном номере на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее завистью и посоветовала критикам посмотреть на себя.

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чёртовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» — приводит слова Тарасовой НСН.

Костюм спортсменки окрестили «корейским порно» и сравнили с нарядом для ролевых игр. В итоге Медведева даже объявила в своём «инстаграме» конкурс на самый жёсткий комментарий.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.