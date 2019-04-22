Клишина планирует выступить на юбилейном чемпионате России—2019

Серебряный призёр чемпионата мира—2017, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) в прыжках в длину Дарья Клишина сообщила, что планирует летом выступить на чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Чебоксарах с 24 по 27 июля.

«На данный момент я тренируюсь с Дуайтом Филлипсом – это не новый для меня человек, не новый тренер, мы всё время работали с ним по совместительству – с Лореном и Дуайтом. Сейчас сменили место тренировок, но тренеры не поменялись, и программа не отличается, так как Дуайт в своё время тренировался у Лорена в заключительные годы карьеры и показывал очень высокие результаты. Теперь он, основываясь и на своём опыте, и на огромном опыте Лорена Сигрейва, составляет программу, которая не сильно отличается от того, что я делала с Лореном. Мы готовимся к летнему сезону.

В этом году чемпионат России будет 100-м, юбилейным, и мы с тренером уже начинаем составлять план соревнований на лето, насколько это возможно, и чемпионат России входит в число стартов, которые мы бы хотели сделать. При этом можно будет совместить приятное с полезным, так как это будет грандиозный праздник, а для чемпионата мира придётся выполнять норматив. В прыжках в длину это 6,72 м. Думаю, что чемпионат России – потрясающее место, чтобы показать красивый результат и порадовать всех наших зрителей и болельщиков», — сказала Клишина пресс-службе ВФЛА.