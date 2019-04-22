Совет Федерации одобрил закон о штрафах для спортсменов за использование допинга

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 3.5 и 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Устанавливается административная ответственность за умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода, а также за распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта запрещённой субстанции или запрещённого метода. Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и от 40 тыс. до 80 тыс. руб. соответственно.

В этих целях в новой редакции излагается статья 6.18 КоАП РФ, а в статью 3.5 КоАП РФ вносятся изменения, направленные на повышение максимального размера административного штрафа, который может быть установлен в отношении граждан за совершение административных правонарушений.