Медведева помогла зрителям, свалившимся на лёд в финале ледового шоу

В финале шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее произошёл небольшой казус. Во время прощания фигуристов с болельщиками рухнул оградительный баннер, и зрители, пытавшиеся дотянуться, чтобы потрогать спортсменов, стали падать на лёд. Российская фигуристка Евгения Медведева и канадка Кейтлин Осмонд едва успели отъехать к другой трибуне. Медведева тут же вернулась, чтобы помочь зрителям подняться, а позже подъехали и участники-мужчины.

Кроме Медведевой и Осмонд, в шоу приняли участие канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр, Чха Чжун Хван из Южной Кореи, японка Рика Кихира, китаец Цзинь Боян и американец Джейсон Браун.

Ранее на шоу Ice Fantasia 2019 в Сеуле Медведева представила новый показательный номер в розовом латексном костюме, вызвавшем неоднозначную реакцию болельщиков.