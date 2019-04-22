«Кубань» стала последним полуфиналистом гандбольной Суперлиги

Гандболистки «Кубани» одержали победу над командой «Динамо-Синара» в третьем решающем матче четвертьфинальной серии чемпионата России со счётом 31:24. Самой результативной в составе «Кубани» стала Виктория Жилинскайте, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Валентина Гончарова. У «Динамо-Синары» самой результативной была Юлия Маркова – 6 мячей.

Ранее «Кубань» неожиданно проиграла в Волгограде (27:28) и уверено победила дома — 30:22.

После выхода в полуфинал «Кубани» стали известны все команды, которые продолжат борьбу за медали. Это «Ростов-Дон», «Лада», «Звезда» и «Кубань».

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Четвертьфинал. Третий матч

«Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 31:24 (15:10).

Счёт в серии — 2-1.