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Президент ФФККР: Ильиных не подавала никаких документов о завершении карьеры

Президент ФФККР: Ильиных не подавала никаких документов о завершении карьеры
Другие / Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных решила завершить спортивную карьеру.

«Елена ещё не подавала документов о завершении карьеры и о своём решении пока не сообщала. В последние годы она не входила в сборную команды, поэтому добавить нечего», — цитирует Горшкова News.ru.

24-летняя спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях с ноября 2017 года. На ОИ-2014 Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

Напомним, дуэт Ильиных/Кацалапов распался в апреле 2014 года. Затем Елена выступала в паре с Русланом Жиганшиным. В 2015 году они стали чемпионами России в танцах на льду и серебряными призёрами командного чемпионата мира.

Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру
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