Ильиных: вопрос завершения карьеры ни с кем официально не обсуждала

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Елена Ильиных не подтвердила информацию о том, что она решила завершить карьеру.

«Я так сильно люблю фигурное катание, что рано говорить о том, что я с ним расстаюсь. Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала», — цитирует Ильиных «Р-Спорт».

В свою очередь российский фигурист Дмитрий Соловьёв заявил, что у него с Ильиных были совместные планы по созданию пары для профессиональной карьеры.

«Я разговаривал с Леной, она возмущена этой информацией. Мне она ничего не говорила про окончание карьеры. Можно сказать, что у нас были кое-какие планы», — отметил Соловьёв.

24-летняя Ильиных не выступала в официальных соревнованиях с ноября 2017 года.