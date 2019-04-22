Стали известны полуфинальные пары женской гандбольной Суперлиги

Стали известны полуфинальные пары чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В полуфинал вышли три команды, занявшие три первых места на предварительном этапе соревнований, причём «Ростов-Дон» и «Лада» обыграли своих соперников в двух матчах. «Кубань» создала интригу, уступив в первой же встрече «Динамо-Синаре», но затем уверенно выиграла оба домашних матча.

Единственной неожиданностью четвертьфиналов стала победа «Звезды», обошедшей по итогам трёх встреч «Астраханочку», занявшую более высокое место в регулярном чемпионате.

Полуфинальные пары составили «Ростов-Дон» и «Звезда», «Лада» и «Кубань». Первые матчи серий до двух побед пройдут 26 апреля в Звенигороде и Краснодаре. Вторые и, если понадобится, третьи — 30 апреля и 1 мая в Ростове-на-Дону и Тольятти.