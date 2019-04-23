Хованцев: в резерве сборной России по биатлону больше не будет «ветеранов»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что широкая ротация, которая была характерна для национальной команды в прошлом сезоне, постепенно начнёт сходить на нет и коснётся только шестых номеров в составе на Кубок мира, а в Кубке IBU ставка в основном будет сделана на молодёжь.

«В резерве больше не будет «ветеранов», только молодые спортсмены. Ротация основного состава не будет такой, как в прошлом сезоне. В прошлом году мы могли экспериментировать и проверить в деле большое количество спортсменов. В новом сезоне нам надо уже начать планомерно готовить биатлонистов к Олимпийским играм – 2022. При этом надо понимать, что по шестым номерам, зачастую бывают изменения», — приводят слова Хованцева «Известия».