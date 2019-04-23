Хиггинс и Селби вышли во второй круг ЧМ по снукеру, О’Салливан уступает любителю

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. В частности, во второй раунд вышли четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс и трёхкратный обладатель титула англичанин Марк Селби.

Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан после первой сессии уступает 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу. Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Дэвис (Англия) – 10:7.

Шон Мёрфи (Англия) – Луо Хонгхао (Китай) – 10:0.

Марк Селби (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 10:7.

Ронни О'Салливан (Англия) – Джеймс Кэхилл (Англия) – 4:5 (после первой сессии).

Дэвид Гилберт (Англия) – Джо Перри (Англия) – 6:3 (после первой сессии).

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил Хиггинса со счётом 18:16.