Пидручный: в сборной Украины правило: достал телефон в столовой — 5 евро в кассу

Чемпион мира 2019 года биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, за что в сборной Украины могут оштрафовать.



«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон – сразу 5 евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой.



У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по 5 евро, я как-то не скидывал. Юрай Санитра больше всех скинул.



Санитра решил все эти деньги использовать для покупки новой машинки для стрижки. Машинка классная, мне сейчас одно удовольствие стричь их, потому что старая была дешёвой, стричь было очень трудно. Она много пропускала, много жаловались. Конечно, для моей репутации это было не очень. Сейчас выхожу на новый уровень стрижки, кто хочет – могу недорого стрижку организовать», — цитирует Пидручного Xsport.

На чемпионате мира в Эстерсунде Пидручный выиграл золото в гонке преследования.