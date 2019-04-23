Украинский темнокожий борец хотел бы стать президентом страны, как в США

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал результаты выборов президента Украины. Новым главой государства станет Владимир Зеленский. На этом посту он сменит Петра Порошенко.

«Насколько понимаю, мы идём по американскому политическому пути развития: у них президентом был актёр, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну… дай бог», — написал Беленюк, добавив хештеги #Обамадалшанс и #странавозможностей.

Пост доступен в «инстаграме» Жана Беленюка.

Ранее спортсмен записал видеообращение к Петру Порошенко под песню Time to say goodbye.

Жан Беленюк — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр Европейских игр.

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