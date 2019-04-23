Шибаев и Михайлова вышли в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису в миксте

Россияне Александр Шибаев и Полина Михайлова вышли в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису в Будапеште (Венгрия) в смешанном парном разряде.

На старте соревнований российский дуэт победила представителей Люксембурга Эрика Клода и Сару де Нутте со счетом 4:0 (11:5, 11:9, 11:5, 11:5).

В 1/16 финала Шибаев и Михайлова сломили сопротивление шведов Маттиаса Фалька и Матильды Экхольм — 4:1 (11:9, 11:9, 11:3, 7:11, 13:11).



За выход в четвертьфинал россияне поспорят с олимпийскими чемпионами Сюй Синем и Лю Шивэнь из Китая.

На сегодня, 23 апреля, также запланированы встречи первого и второго круга в одиночном разряде, а также 1/16 финала в парных соревнованиях. Чемпионат мира по настольному теннису завершится 28 апреля.