Двое российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики в соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА объявила о дисквалификации двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробах прыгуньи в длину Елены Машинистовой и толкателя ядра Руслана Халикова были обнаружены следы запрещённого препарата — гидрохлортиазида.

Машинистова была дисквалифицирована на год. Она сможет вернуться к соревнованиям с 30 октября 2019 года.

Халиков отстранён на шесть месяцев. Его дисквалификация закончится 27 мая 2019 года, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Аннулированию подлежат результаты Руслана Халикова, достигнутые на чемпионате УФО (июнь 2018, Челябинск).