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Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Фото: РИА Новости
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Другие / Фигурное катание

Четырёхкратный чемпион России 23-летний фигурист Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчётливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идёт. Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что, если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрёт. Сейчас же у меня есть чёткое ощущение, что как фигурист, я сделал всё, что мог, всё, на что был способен», — приводит слова Ковтуна «РИА Новости».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

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