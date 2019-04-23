Ковтун: моя спина, все эти грыжи и протрузии – это уже на всю жизнь

Четырёхкратный чемпион России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы российский фигурист Максим Ковтун, объявивший о завершении карьеры, рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешали ему выступать на более высоком уровне.

«Моя спина, все эти грыжи и протрузии – это уже на всю жизнь, и единственное, что я могу сделать, чтобы поддерживать спину в рабочем состоянии, — это закачивать её постоянными упражнениями и очень тщательно за этим следить. Но чем больше я работал над мышцами, тем отчётливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку», — цитирует Ковтуна «РИА Новости».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.