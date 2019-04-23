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Сборная России одержала 4-ю победу на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России одержала 4-ю победу на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
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В Ставангере (Норвегия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в матче четвёртого тура группового этапа победили команду Польши со счётом 9:3.

Ранее россияне победили соперников из Косово (11:1), Греции (15:0) и Латвии (7:4).

Сегодня, 23 апреля, Москвалёва и Ерёмин также сыграют с испанцами, 24 апреля — со словенцами, 25 апреля — с американцами.

В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин добыли третью победу на ЧМ среди смешанных пар
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