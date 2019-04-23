Драчёв: на чемпионате мира мы показали, что резервы есть

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым, на которой были подведены итоги сезона 2018/2019.



«Это был длинный, послеолимпийский сезон. Мы все помним, в каких условиях выступала наша команда на Олимпийских играх, всего четыре спортсмена были допущены. После Олимпиады избрали нового президента СБР, был заменён тренерский коллектив. Команда прошла длинный сезон. Назвать его в полной мере успешным, наверно, нельзя. Но этот сезон даёт основания сделать выводы. Сейчас утверждены планы на следующий сезон, задача – просмотреть весь резерв, дать шанс молодым спортсменам. Сегодня мы прошлись буквально по каждому спортсмену, у нас есть как заслуженные ветераны, так и молодые спортсмены. Я с оптимизмом смотрю на будущий сезон. Сейчас задача, чтобы весь тренерский коллектив, личные тренеры и ребята были объединены одной идеей – хорошо выступить в следующем сезоне и подготовиться к Олимпийским играм, так как время пролетит быстро. Вместе мы будем работать с СБР над подготовкой команды», — цитирует Колобкова официальный сайт СБР.



«Считаю, что сезон был достаточно удачным. Особенно на чемпионате мира мы показали, что есть резервы в команде. Сейчас определили, что нам необходимо полностью работать с резервом, чтобы определить наших лучших спортсменов, особенно молодёжь. Эти ребята будут работать в команде на централизованной подготовке, чтобы мы выстроили систему для отборов, для всех наших лучших спортсменов, которые будут выступать на чемпионате мира и Европы и, конечно, с прицелом на Олимпийские игры. Состав тренеров и команды утверждён, мы на правильном пути, будем работать дальше», — сказал Драчёв.

Драчёв: Максимов – это усиление тренерской бригады сборной России по биатлону