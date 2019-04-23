Оглашён состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20

На состоявшейся сегодня, 23 апреля, встрече президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва и главного тренера сборной России Анатолия Хованцева с министром спорта РФ Павлом Колобковым были согласованы списки тренерского штаба основных и резервных национальных команд России, сообщает официальный сайт СБР.



Также был одобрён предварительный состав основной и резервной команд для централизованной подготовки – он будет опубликован 26 апреля.



Главным тренером мужской сборной России в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев. Его помощниками утверждены Артём Истомин и Максим Максимов.



Тренерский штаб женской сборной продолжит работу в прежнем составе – Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники).



Мужской резервной командой будут руководить Сергей Белозеров и Сергей Идинов. В женской резервной команде Сергею Коновалову будет помогать Евгений Куваев. Решение о составе тренерского штаба юниорских и юношеских сборных будет принято позже.



Подготовку к сезону основная и резервная команды начнут с восстановительного сбора в Белокурихе (Алтайский край). Юниорская команда будет заниматься там с 12 по 25 мая, а основная и резервная сборные – с 14 по 30 мая.

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