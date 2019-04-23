Дмитриев — о Ковтуне: тренерами ни за год, ни за 3, ни за 5 не становятся

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал решение российского фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру и стать тренером.

«Тренерская деятельность — это совсем другая работа. Тот опыт, который у него есть, он, безусловно, ему поможет. Вопрос в другом: тренерская работа — это очень длительный путь. Тренерами ни за один, ни за три года, ни за пять лет не становятся. Это и работа над собой, и понимание, изучение процесса с другой стороны. Ему как спортсмену придётся встать за другую сторону борта и жизни, потому что взгляды на процесс и задачи совершенно разные.



Я очень надеюсь, что у него всё получится, если он так хочет. Но это путь, и если он по нему пойдёт, захочет этим заниматься и у него хватит терпения, то я буду за него очень рад», — цитирует Дмитриева сайт телеканала «360».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.