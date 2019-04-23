Ковтун — о себе: тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду

Четырёхкратный чемпион России, 23-летний фигурист Максим Ковтун рассказал, какой для него получилась карьера спортсмена. Сегодня, 23 апреля, Ковтун объявил о завершении выступлений.

«Писал, стирал и снова писал, снова стирал… Самое сложное письмо в моей жизни… Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться… Не буду ковырять архивы своей памяти про время, когда всё начиналось или через что я прошёл тут… Это письмо я уже написал и стёр.

Начну с того, что тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было… А скоро оно ещё будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни. Я благодарю господа за то, что дал мне возможность побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей, которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то, что у меня такая замечательная семья… Благодарен за Елену Германовну, которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас, болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то, что я остался собой, не потерял своего я, спасибо.

Это было замечательное время… Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это, блин, волнительно… Но так интересно… Я счастливый человек и не о чём не жалею, это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто. И слава богу! Выход есть всегда! Главное — смотреть на всё под правильным углом! Насчёт будущего зарекаться не буду, кто его знает, что там дальше нас ждёт. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу: ещё увидимся… Ваш Палыч. (Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду.) Люблю, обнял, приподнял… The end", — написал Ковтун.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Ковтуна.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры