Плющенко — о Ковтуне: он сам расскажет, что было в Сочи в 2014 году

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру в 23 года.



«Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности. Может быть, найдёт себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Мне, конечно, кажется, что до конца он не реализовал себя в спорте. Что ему помешало, надо спросить у него.



Лично у меня с Максимом никогда не было никаких противостояний. А то, что было во времена Олимпийских игр в Сочи, то придёт время, и, я думаю, Максим сам всё расскажет – как было и что было.



Мы же с ним немножко сотрудничали не так давно. Он хороший парень, а как настанет момент, он сам всё расскажет, как всё происходило в Сочи в 2014 году», – цитирует Плющенко «Р-Спорт».

В 2013 году Ковтун выиграл чемпионат России, опередив Плющенко, но в основной состав сборной на Игры в Сочи попал Евгений, а Максим стал запасным. Затем Плющенко снялся с личных соревнований перед началом короткой программы на Олимпиаде, а так как срок замены истёк тремя днями раньше, то Россия осталась в мужском одиночном катании без участника.