Авербух — о решении Ковтуна завершить карьеру: мужественный поступок

Обладатель серебряной медали Олимпийских игр фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру.



«Для меня решение Максима не было неожиданным, оно вполне логичное. У Максима был его звёздный час. Он сделал большую попытку, чтобы вернуться в этом сезоне. Ковтун триумфально выступил на чемпионате России, но на большее сил не хватило. Трезво оценивать свои силы и развиваться дальше – это очень важно. Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок, я желаю Максиму удачи во всём, что он задумал.



Хороший ли тренер получится из Максима? Тренерский труд – тяжёлая работа, требующая абсолютной самоотдачи. Через своих учеников он сможет реализовать то, что у него не получилось. Если у него это получится, будет здорово. Но сказать легче, чем стать большим тренером. Я ему желаю удачи на этом поприще», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.