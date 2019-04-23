Гончаренко — о завершении карьеры Ковтуном: слабохарактерность, он опустил руки

Инна Гончаренко, бывший тренер российского фигуриста Максима Ковтуна, прокомментировала его решение завершить карьеру.



«Думаю, это некоторая слабохарактерность со стороны Максима. Он просто опустил руки. Такое с ним порой случается: при малейшем ощущении, что что-то идёт не так, он несколько теряется: «Как же так, я столько много работал, а результат не тот, что хотелось бы».



В спорте ведь нужно каждый день идти вперёд. Это иллюзия, что после какого-то периода тяжёлой работы можно позволить себе отдохнуть. Нельзя. И вот это Ковтуну не всегда было легко объяснить. Терпеть неудобства, в том числе и финансовые, ему всегда было немного тяжеловато», – цитирует Гончаренко «Р-Спорт».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры