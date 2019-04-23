Бестемьянова, Букин и Чайковская вошли во Всемирный зал славы фигурного катания

Олимпийские чемпионы Калгари в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, а также заслуженный тренер СССР Елена Чайковская включены во Всемирный зал славы фигурного катания, сообщает издание Golden Skate в своём микроблоге в «Твиттере».

Бестемьянова и Букин завоевали своё единственное золото на Играх в Калгари. Они также являются четырёхкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы.



Елена Чайковская – чемпионка СССР по фигурному катанию 1957 года. Наибольших успехов в качестве тренера добилась с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Она организовала в Москве школу фигуристов «Конёк Чайковской», где тренировались Юлия Солдатова, Кристина Обласова, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.