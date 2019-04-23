Урманов: Ковтун не показал в своей карьере ничего, зачем его обсуждать?

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру. По его мнению, эту новость даже не стоит обсуждать.

«Для меня эта новость не стала неожиданной. Считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать. Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил.

Перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но как оказалось позже он не вернулся.

Максим сказал, что хочет заняться тренерской деятельностью? Дай бог ему здоровья. Вперёд", — цитирует Урманова «Спорт день за днём».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.