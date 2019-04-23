Впервые в России тренера будут судить за склонение к употреблению допинга

В России передано в суд первое уголовное дело по статье УК РФ «Склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещённых для использования в спорте». Оно заведено на тренера по пауэрлифтингу из Северодвинска, который уговорил своих воспитанников делать уколы тестостерона.



«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый выбрал из воспитанников трёх спортсменов, которые показывали высокие результаты, и начал готовить их для участия в общероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Желая добиться более высоких показателей, используя доверительные отношения с подростками, тренер убедил их в необходимости использования запрещённых веществ, позволяющих временно повышать силовые показатели.



Инструктор в течение нескольких месяцев – с октября 2017 года по январь 2018 года – еженедельно во время тренировок вводил подросткам инъекции тестостерона, запрещённого для использования в спорте», — сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



Злоумышленник был задержан сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области, запрещённое сильнодействующее вещество было изъято в помещении тренажёрного зала.