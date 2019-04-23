Школа фигурного катания в Ереване сохранит имя Родниной, несмотря на протесты

Мэр Еревана Айк Марутян сегодня, 23 апреля, заявил, что проект решения Совета старейшин города о переименовании школы фигурного катания имени Ирины Родниной снят с повестки.



«Проект решения снят с повестки в соответствии с письменным заявлением секретаря фракции «Свет» Ани Хачатрян», — цитирует Айка Марутяна издание «Armtimes».



Предложение переименовать школу поступило после поездки знаменитой фигуристки в Баку и участия в шествии, посвящённом «ходжалинским событиям».



«Я принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад. Везде, где люди гибнут, – это трагедия. Люди вспоминают тех, кто пострадал. Это не значит, что это против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то. Для нас, для россиян, как Армения и армяне, так Азербайджан и азербайджанцы – это страны и люди, которые были когда-то частью Советского Союза.



Это не школа носит моё имя, а каток, который был построен за счёт Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России. Это первое спортивное сооружение за последние двадцать с лишним лет, которое было построено в Армении», — заявила ранее Роднина.