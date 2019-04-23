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Радионова — о Ковтуне: возможно, он видит более удачные перспективы после спорта

Радионова — о Ковтуне: возможно, он видит более удачные перспективы после спорта
Другие / Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова заявила, что её шокировала новость о решении фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру и начать тренерскую деятельность.

«Думаю, Максим всех шокировал своим заявлением, потому что, казалось бы, после такого долгого перерыва он начал хорошо выступать. Да, у него были непростые старты, но всё равно была видна работа всей прекрасной команды, которая с ним трудилась, вкладывала в него всю душу и силы.

Конечно, важно понимать, что каждый сезон очень сложно держать себя в одной и той же форме, находить новую мотивацию. Важно, чтобы ещё здоровье позволяло кататься.

Не знаю всей ситуации до конца, почему Максим так решил. Возможно, он видит более удачные перспективы после спорта. Может, он оценил свои силы и понял, что сделал максимум», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015, 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016, 2019) чемпион России.

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
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