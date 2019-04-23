Врач, выписавшая несовершеннолетней спортсменке мельдоний, отстранена от работы

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку деятельности врача, выписавшей несовершеннолетней спортсменке мельдоний. Сейчас сотрудница медучреждения переведена на работу, не связанную с обследованием и лечением спортсменов.



«Представитель спортсменки обратился в РУСАДА с жалобой на врача врачебно-физкультурного отделения одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. В ходе проверки было установлено, что врач рекомендовала спортсменке в лечебных целях применять мельдоний, который входит в список запрещённых для использования в спорте веществ. Спортсменка отказалась от приёма мельдония и обратила внимание врача на то, что его нельзя применять в спорте, после чего врач не допустила спортсменку к занятиям спортом», — сообщает пресс-служба РУСАДА.



Проверка показала, что указанный врач, не являясь специалистом по спортивной медицине, не имея полномочий, не допустила до занятий спортом девять человек.