Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку деятельности врача, выписавшей несовершеннолетней спортсменке мельдоний. Сейчас сотрудница медучреждения переведена на работу, не связанную с обследованием и лечением спортсменов.
«Представитель спортсменки обратился в РУСАДА с жалобой на врача врачебно-физкультурного отделения одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. В ходе проверки было установлено, что врач рекомендовала спортсменке в лечебных целях применять мельдоний, который входит в список запрещённых для использования в спорте веществ. Спортсменка отказалась от приёма мельдония и обратила внимание врача на то, что его нельзя применять в спорте, после чего врач не допустила спортсменку к занятиям спортом», — сообщает пресс-служба РУСАДА.
Проверка показала, что указанный врач, не являясь специалистом по спортивной медицине, не имея полномочий, не допустила до занятий спортом девять человек.
Врач, выписавшая несовершеннолетней спортсменке мельдоний, отстранена от работы