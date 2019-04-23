Лёвшин: «Спартак» сделал первый шаг к золотым медалям ЧР по гандболу

Главный тренер «Спартака» Игорь Лёвшин подвёл итоги заключительного матча регулярного чемпионата мужской гандбольной Суперлиги со СКИФом, в котором московский клуб одержал победу со счётом 33:27 и занял первое место в турнирной таблице.

«Мы знали, что СКИФ — молодая команда, которая отлично бежит в атаку. В первом тайме мы не уступили им в этом компоненте. Во второй половине мы дождались момента, когда смогли сделать рывок в счёте и победить. Хотел бы поздравить команду и всех болельщиков с победой в регулярном сезоне. Это первый шаг к борьбе за золотые медали чемпионата России», — цитирует Лёвшина официальный сайт «Спартака».

Второе место заняли «Чеховские медведи», третьими идут гандболисты «Университета-Невы».