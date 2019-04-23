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Стали известны все пары плей-офф мужской гандбольной Суперлиги

Стали известны все пары плей-офф мужской гандбольной Суперлиги
Другие / Гандбол

Определились все пары плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Победителем регулярки стал московский «Спартак», на одно очко красно-белые опередили «Чеховских медведей».

Ещё один матч регулярного чемпионата — между «Университетом-Невой» и СКИФом — будет сыгран 29 апреля, но он никак не повлияет на расстановку команд в таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Пермские медведи» (Пермь)
«Чеховские медведи» (Московская область) — «СГАУ-Саратов»
«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Астрахань)
СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь)

Снежинский «Сунгуль», челябинское «Динамо», волгоградский «Каустик» и уфимский УГНТУ-ВНЗМ сыграют за выживание в отдельном турнире. Команда, которая займёт в нём последнее место, покинет Суперлигу.

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